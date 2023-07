¿Mick Jagger se casará con su novia 43 años menor que él?

Para el amor no hay edad y para él los años no parecen afectarle. A los 79 años, el vocalista de la banda The Rolling Stones le dio un gran anillo a Melanie Hamrick, de 36 años ¿Se casarán? de ser así Mick Jagger podría casarse por tercera vez.

Hamrick flechó a Jagger en 2014, teniendo solo dos años después a su hasta ahora único hijo en común, Deveraux Octavian Basil.

Según la revista ‘People’, Melanie luce un enorme anillo de diamantes en el dedo anular, donde se ponen los de compromiso y matrimonio lo que sería una señal de la próxima boda de la pareja.

Cabe señalar que el músico lleva con la bailarina ya 9 años de relación y concibieron al octavo hijo del artista.