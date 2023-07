Gabriela Herrera responde a Sergio George luego de que pusiera en tela de juicio su talento

La bailarina y cantante, Gabriela Herrera, arremetió contra el productor musical Sergio George, luego de que según ella la atacara a través de sus redes sociales, deslizando que ella no sería cantante.

La artista, muy emocionada, lanzó su carrera musical e indicó que no esperaba la reacción positiva de su público. Adicionalmente aprovechó para responder al productor internacional de unos ataques en su contra.

En declaraciones para Infobae, la artista indicó que a muchos no le cae bien que sea tan directa y sin pelos en la lengua. Pero se siente segura de ella y que gracias a sus seguidores y detractores ha salido adelante.

SE MOSTRÓ SEGURA

En otro momento de la entrevista, Gabriel dejó en claro que nada ni nadie hará que deje de soñar y luchar por sus objetivos, en clara referencia a Sergio George, quien se ha mostrado como uno de sus más grandes detractores.

Cabe resaltar que de acuerdo a un post que George lanzara en sus redes sociales, el productor la llamó ‘tiktokera’, comentario que habría intentado minimizarla.

“Oye “tik tokera”, nunca te llame de vuelta para firmarte. No me interesaba y tú lo sabes. 30 segundos de fama llegando al segundo 29″, fueron las palabras que se pueden leer en la red de Sergio George. Además, agregó: “No me sueltan, Ponte a trabajar y ¿cantas?”, posteó Sergio George.

La reacción de Gabriela no se hizo esperar y lejos de sentirse mal, indicó que le causa risa, más aún cuando le preguntó si canta. “A mí me da mucha risa, yo creo que para ser tiktoker hay que tener un gran alcance y no es fácil. Hay que tener dedicación y sacrificio. Para ser tiktoker debes tener mucho talento y suelen tener más alcance que las artistas o las artistas que él (Sergio George) tenía firmadas. Entonces, ahí considero que debería volver a ver sus palabras, que hasta risa me da”, se defendió.