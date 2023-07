Coldplay y Federer cantan juntos en concierto de Zurich

El famoso tenista suizo, actualmente retirado, Roger Federer, mostró sus cualidades en la música durante un concierto de la banda Coldplay el último sábado 1 de julio. El deportista compartió el momento con fotografías y videos donde se le ve sobre el escenario coreando temas del grupo británico generando la emoción de los internautas.

El vocalista de la banda, Chris Martin, se mostró contento de compartir escenario con el extenista que tocaba una pequeña maraca para acompañar la melodía ‘Don’t Panic’ de su álbum 'Parachutes'. Federer acudió al concierto junto a su esposa Mirka Vavrinec.

En la publicación del extenista se lee “la aventura de una vida” y se ven varias fotografías junto a los miembros de la banda británica: Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman, Will Champion y Phil Harvey, quienes se encuentran en gira internacional para presentar su último disco ‘Music of the Spheres’.

EMOCIÓN EN REDES

Lo que entusiasmó aún más a los seguidores de Federer fue la respuesta de Coldplay a su publicación: “Fuiste perfecto en la coctelera, Roger, ¿hay algo que no puedas hacer?”.

Los internautas enviaron decenas de mensajes mostrando su emoción por esta reunión de ídolos: “Disfruto ver tus nuevas aventuras. Diviértete. Te extrañaré en Wimbledon pero lo dejaste en tus términos”; “el mejor tenista con la mejor banda, ¡Qué asociación!”, “Wow Roger, qué fantástica y mágica noche”, “espero que tu y tu familia hayan disfrutado de un gran momento”.