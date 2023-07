Sheyla Rojas: hijo de la modelo pide que no se opere mucho

Luego de que anunciará nuevos arreglos en su facción, el hijo de la modelo Sheyla Rojas, Antoñito Pavón aprovechó un video en las redes sociales para pedirle algo a su mamá.

Ambos comenzaron a revelar que cosa no le gustaba el uno del otro. Comenzó la exchica reality indicando que no le parecía bien que su pequeño pase más tiempo jugando, que compartiendo momentos con ella.

RESPUESTA DE ANTOÑITO

Al escuchar ello, el hijo del español Antonio Pavón no se quedaría en silencio y le pidió a Sheyla Rojas que deje de ir al cirujano para mostrarse radiante. "Mmmm, no sé...no me gusta que te operes mucho".

UNA OPERACIÓN MÁS

Hace un par de días Rojas Rivadeneira anunció que se volvería a retocar la nariz, ya que en la primera operación que se realizó no quedó el arreglo como quería.

"Después de pensarlo una y mil veces me voy a operar la nariz, deséenme suerte. En mi primera operación mi nariz quedó muy pequeña y mi solución fue rellenarla con ácido hialurónico", mencionó.