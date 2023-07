Melissa Klug y sus revelaciones: “No perdono a las personas que me traicionan”

Luego de que Melissa Klug anunciará que se convertirá en mamá por sexta vez en la vida con el futbolista del Sport Boys, Jesús Barco. La chalaca decidió compartir en Instagram una serie de cosas que la identifican como persona, dejando a más de uno con la boca abierta.

La ‘Blanca de Chucuito’ enumero del 1 al 10 sus gustos y disgustos, y dio a conocer que tiene poca paciencia con las personas. De igual manera es muy minuciosa con la limpieza y no perdona a las personas que la hacen sufrir.

"Tengo muy poca paciencia con las personas lerdas. Soy maniática de la limpieza. No perdono a las personas que me traicionan, las alejo para siempre de mi vida. (Familia, amigos, etc)", inicio con su post.

MÁS REVELACIONES

Aunque hayan parecido sutiles los comentarios, Melissa Klug no quiso olvidarse de nada y precisó que es una persona que cree en el “karma” y es una mamá que saca la garra por su familia.

"Soy fiel creyente de que el karma existe. Siempre tengo cara de c*** cuando me molesta la presencia de alguien que no me cae su vibra. Soy una leona protegiendo a mi familia", compartió.

Finalmente, Klug sostuvo que no le gusta las mentiras ni mucho menos las hipocresías, ya que tiene un carácter muy complicado con el cual interactuar.

"Me gusta saber y ver cómo algunas personas se revuelcan de dolor con mi felicidad. Detesto la mentira y la hipocresía. Tengo un carácter difícil de lidiar. Amo viajar", sentenció.