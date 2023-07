Jackson Mora admite que pidió ayuda para enviar mensajes románticos para Tilsa

Jackson Mora ha admitido que solicitó la ayuda de su community manager para los mensajes románticos destinados a Tilsa Lozano, con el objetivo de evitar errores ortográficos. Estas revelaciones del boxeador se dieron luego que su extrabajador revelara que recibió varias amenazas por estas revelaciones.

Según Claren Anderson, Jackson Mora solicitaba su ayuda para escribir estas muestras de amor en fechas especiales como cumpleaños y aniversarios, dijo en declaraciones para “Magaly TV, La Firme". No obstante, el deportista negó rotundamente estas afirmaciones y aseguró él fue el autor de los mensajes.

"Eso es totalmente falso. Lo que sí le pedí es que me lo editara porque el chico escribe bien. Él es periodista, entonces para que no haya errores ortográficos y todo eso. No lo veo como algo malo, ya que es una persona de confianza", explicó Mora.

EXIGENCIAS DEL BOXEADOR

El excommunity manager mostró pruebas de conversaciones de WhatsApp, donde Jackson Mora le solicitaba redactar los mensajes para luego publicarlos en redes sociales como si fueran de su autoría. Además, dijo que una vez terminado el vínculo laboral solicitó el pago correspondiente, sin embargo, en vez de recibir una respuesta adecuada, fue hostigado y recibió insultos por parte del boxeador.