Viral TikTok: suegro da emotivo mensaje a yerno durante boda “si ya no la amas, tráela de regreso a mí”

Amor de padre. Sin duda el matrimonio es uno de los eventos más anhelados por muchos en la vida. Los preparativos de la boda llenan mucho de ilusión a las parejas, debido a que será el momento en el que se unirán por el resto de sus vidas.

Pero, en esta ocasión, no fueron el novio con su elegante traje ni la contrayente que lucía un maravilloso vestido quienes se robaron las miradas de los asistentes, sino el emocionado padre de la novia que le dedicó unas sentidas palabras a su yerno.

El mensaje de este amoroso padre se hizo viral en TikTok, cuando en medio de su emotivo discurso le pidió al futuro esposo de su hija que, si en algún momento cambia sus sentimientos por ella, que no le haga daño.

INESPERADO MENSAJE

“Si ya no la amas, tráela de vuelta a mí, tráela de regreso a mí”, expresó el padre de la novia ante la atenta mirada de los asistentes a la ceremonia. Terminado su discurso, fue su flamante yerno quien le aseguró al señor que eso no iba a ocurrir.

Terminada la conversación entre ambos, rompieron en llanto y se dieron un tierno abrazo. Por su parte los usuarios de la red social china no dudaron en comentar esta emotiva escena. “No puedo con la emoción, me hicieron llorar”, “Amé a este papá. Ojalá yo hubiese tenido uno así”, “Mi padre hubiera hecho lo mismo”, “Mi papá me decía ‘quiero verte salir de mi humilde hogar vestida de blanco’”, “Quiero un padre así”, “No va a haber hombre que te ame más que tú papá y eso es cierto”.