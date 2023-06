Cristian Meier y Andrea Bosio: lucen lujoso anillo de compromiso en videoclip

Se casan. El galán de telenovelas y exintegrante de Arena Hash, Christian Meier, contraerá matrimonio el próximo sábado primero de julio en Estados Unidos y a pocas horas de sus nupcias, el actor nacional presentó en estreno su videoclip de ‘He Vuelto A Casa’, en donde como protagonista, aparece su futura esposa luciendo un imponente anillo que ha dado que hablar.

Como es de conocimiento público, Meier tras un sonado noviazgo, contraerá matrimonio con su novia Andrea Bosio Zegarra en Los Ángeles, Estados Unidos, y no dudó estrenar una canción que estaría dedicada para su futura esposa.

“Si escapé del amor, este me ha sido esquivo. ¿Cómo amar de nuevo si no sé dónde vivo? Ya puedo ver el mar. He vuelto a casa. Ahora puedo ver el mar, no hace falta lo demás, ya no importa nada más. Finalmente, frente al mar, me despierto y vuelvo a amar”, se escucha como parte de la letra de la canción.

Según se aprecia en el videoclip, el galán aparece manejando un auto y contemplando la naturaleza del lugar mientras canta y cabe precisar que se han incluido videos caseros del cantante de “Carreteras mojadas””. Que al parecer fueron filmados por su novia de 26 años.

MOSTRARON “LA ROCA”

Lo que acaparó toda la atención del público fue el anillo de compromiso que Christian Meier le entregó meses atrás para proponerle matrimonio, el cual aparece al final del clip en donde se puede ver Meier descansando en una cama mientras una mano, que podría ser la de Andrea Bosio Zegarra, lo acaricia.