Barbie: Amy Schumer revela por qué rechazó protagónico que actualmente interpreta Margot Robbie

En 2016, la reconocida actriz Amy Schumer fue seleccionada para interpretar el protagónico de la película ´Barbie´. Sin embargo, al poco tiempo de involucrarse en el proyecto, la artista anunció que no continuaría en la producción.

En aquel entonces, la empresa Mattel se encontraba en proceso de mejora y cambio de la imagen de ´Barbie´ y según medios internacionales, los productores consideraban que el carisma, la popularidad y las consignas feministas que representaba Amy Schumer eran las ideales para darle vida a este icónico personaje. Sin embargo, al poco tiempo la actriz anunció su renuncia al proyecto, en su momento expuso que era a causa de su incompatibilidad en agenda, pero años después reveló la verdadera razón.

En el programa de televisión “Watch What Happens Live”, Amy Schumer afirmó que en realidad no consideraba que la película se ajustaba a su idea de feminismo y que tenía algunas “diferencias creativas” con el equipo.

“La idea de que eso es lo que toda mujer debe querer... debería haber dicho en ese mismo momento: ‘Tienes a la chica equivocada’. Sentí que estaba decepcionando a mi equipo por no ser Barbie. Definitivamente no querían hacerlo del modo en que yo quería, del único modo que me interesaba hacerlo”, sostuvo la actriz.

Sin embargo, Amy Schumer no fue la única en el equipo en tener esa misma percepción de la historia que se estaba creando en torno a Barbie, ya que ni Mattel ni Schumer estaban a gusto con lo que se estaba produciendo. En su momento, Schumer aseguró que no se trataba de una película “cool y feminista” como la que dos años más tarde comenzaría su proceso de creación.

“Estoy deseando ver la película, creo que tiene un aspecto impresionante”, expuso la artista al medio.

¿CUÁNDO SE ESTRENA ´BARBIE´ EN CINES?

La película “Barbie”, dirigida por Greta Gerwig, se estrenará el 21 de julio de 2023 en los Estados Unidos. En cines de América Latina su estreno sería el 20 de julio. El largometraje tiene una duración de 120 minutos y es protagonizada por Margot Robbie (Barbie) y Ryan Gosling (Ken).