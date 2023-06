Milena Zárate cuenta mala experiencia en clínica tras someterse a un procedimiento estético

Milena Zárate contó en entrevista para Dilo Fuerte que tuvo una mala experiencia en una reconocida clínica cuando aceptó que le realizaran un procedimiento de reducción de papada. La cantante colombiana dijo que el doctor que la interviene lo terminó casi por “desfigurar”.

“Yo era imagen de una clínica de estética y el doctor había traído una máquina de laser para deducir la papada. Me dice me llegó esta máquina y vamos a hacerte el procedimiento, acepté y en ese momento yo no tenia nada de papada, no me sacó nada, pero me quedó una flacidez”, señaló la cantante.

Asimismo, señaló que lejos de denunciar al doctor optó por callar la situación, puesto que el especialista le dijo que se trataba de una consecuencia por temas de su piel. “Lo consulte con otros especialistas me dijeron que la única solución era hacerme un lifting. Yo no estoy para hacerme para hacerme un lifting”, aseveró.

“MALA PRAXIS”

Hace semanas atrás, Maricielo Effio otra de las figuras del entretenimiento también denunció una “Mala Praxis” por parte el médico cirujano Víctor Barriga Fong (‘Doctor Fong’). La modelo y actriz señaló que su abdomen quedó deformado tras someterse a una mini abdominoplastia hace un año, no obstante, el especialista se pronunció y desmintió las acusaciones en su contra.