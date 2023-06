Brunella Torpoco aconseja a Farik Grippa: Antes de firmar un contrato debemos leer bien

Luego de que surgiera la polémica entre el cantante Farik Grippa y el productor Sergio George, la salsera Brunella Torpoco se pronunció del tema en América Espectáculos y aconsejó a Grippa a leer bien antes de firmar algún documento que involucre la carrera musical de un artista.

“Uno siempre tiene que leer antes de firmar, porque un contrato es muy sagrado, porque tú firmas y puedes estar entregando tu carrera o algo”, mencionó.

APOYO A SU COLEGA

De igual manera, Torpoco reveló que ha tenido comunicación con su colega y le ha brindado todo el apoyo necesario para poder salir de esta difícil situación que viene atravesando.

“No he trabajado con él, he conversado sí, es todo un caballero, yo vengo trabajando con varias personas también pero no necesariamente he tenido que firmar un contrato”, acotó.

SOBRE SERGIO GEORGE

Brunella habló acerca del productor musical y manifestó que Sergio George es una persona que conoce mucho en la industria, por ende, es que apoya a todos los artistas nacionales.

“Sergio George viene apoyando a varios talentos aquí en Perú y eso es bueno porque es diferente trabajar aquí en Perú que en otros países. Sergio tiene cultura sobre la música”, comentó.

Cabe recordar que, tiempo atrás cuando la salsera participó en un reality de canto donde apoyo a un participante, George reveló que la chalaca la impacto en el escenario y que le gustaría conocerla pronto.