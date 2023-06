Yahaira Plasencia denuncia que su cuenta de Youtube fue hackeada

Por medio de sus redes sociales, la cantante peruana, Yahaira Plasencia denunció que su cuenta de Youtube fue hackeada, a pesar de este mal momento que vive la artista informó que junto a todo su equipo están trabajando para recuperar su canal.

“Lamentablemente tengo que informarles que hoy hubo un hackeo regional a varias cuentas de YouTube, entre ellas la mía. Mi equipo ya se ha comunicado con los canales adecuados y debemos esperar un proceso que puede tomar hasta 72 horas”, indicó por medio de un comunicado por Instagram.

De igual manera, Plasencia señaló que este impase que ha sufrido no detendrá sus presentaciones y seguirá parándose en los escenarios para demostrar todo su talento para privilegio de sus fans.

“Les agradezco de todo corazón las muestras de preocupación y cariño que he tenido desde muy temprano, espero podamos recuperar el canal pronto. Por favor, mantengamos la calma. Yo sigo trabajando porque esto no me va a detener”, comentó.

IMPASE CON NICOLE AKARI

Previo a este momento, Yahaira Plasencia tuvo unos problemas con Nikole Akari, después de una serie de acusaciones por parte de la especialista en moda.