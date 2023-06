La casa de Barbie en Malibú en alquiler: entérate aquí cómo reservar una noche

La estrategia de marketing para promocionar la cinta live-action de Barbie protagonizada por Margot Robbie, ha llegado a otro nivel, desde la canción oficial de la cinta, con artistas de la talla de Charli XCX, Dominic Fike, Dua Lipa, Karol G y Nicky Minaj, el anuncio del lanzamiento de una consola Xbox One inspirada en la Casa de los Sueños de Barbie, afiches que causaron controversia en Francia y hasta una nueva colección de cosméticos por parte de la marca NYX, son algunas de las estrategias publicitarias que se han adoptado para garantizar el éxito de la cinta dirigida por Greta Gerwig.

Sin embargo, todo este despliegue no quedaría allí. De acuerdo a lo revelado por parte de los responsables del marketing de la nueva cinta de Barbie, se anunció que su Casa de los Sueños se ha convertido en una residencia real, “muy rosa” y llamativa. Además, se informó que varias personas alrededor del globo podrán pasar unas noches allí, debido a que estaría disponible en la aplicación de renta de casas y apartamentos temporales Airbnb.

¿TE ANIMAS A ALQUILARLA?

No pasó mucho tiempo para que, Airbnb confirmara que la casa de Barbie estaría disponible en su plataforma de renta de casas, con nada menos que Ken como anfitrión de la mansión. “Situada a lo largo de la impresionante y fotogénica costa, Malibu DreamHouse es un santuario de surfistas soleado rodeado de playa, playa y más playa, tal y como me gusta. He decorado el lugar con un poco más... ¡bueno, yo! ¡Soy más que playa! Mis cosas de vaquero son geniales. ¡Y caballos! Guitarras, juegos y más. Y por supuesto, patines, porque literalmente no voy a ninguna parte sin ellos”, se lee en la cuenta del mismo Ken en la plataforma de Airbnb.

Según informó el periodista John Schreiber, quien a través de su cuenta de Twitter compartió su sorpresa al sobrevolar Malibú y encontrarse con una gran mansión con el tejado pintado de un intenso color rosa. “¿Es esa la casa de Barbie Malibú en la vida real? Parece ser. Todo rosa... un tobogán de agua... letras “KEN” flotantes. ¿Truco publicitario? ¿Grandes fans de Barbie? ¿Lugar de rodaje de #BarbieMovie? Quien sabe”, posteó el hombre de prensa.