Sergio George pierde los papeles tras ser tildado de estafador: “Me los paso…”

Sergio George se encuentra en el ojo de la tormenta, sobre todo en el espacio de entretenimiento peruano, tras ser acusado por cantante de salsa Farik Grippa de hacerle firmar un contrato abusivo y de no haber cumplido con internacionalizar su carrera.

En entrevista para para un medio local, el productor estadounidense desmiento las acusaciones en su contra señalando que la están difamando he inventado cosas con la finalidad de hacerlo quedar mal.

“(Dicen) que uno está lucrando, ¿qué voy a lucrar yo de un artista de salsa en Perú? Empiezan a difamar, a inventar cosas, entonces es la parte lamentable. ¿Estafador? ¿En qué estafé dime? Porque yo estoy como que confundido”, expresó.

PERDIÓ LOS PAPELES

En otro momento, se refirió a las expresiones hacia su persona tras ser tildado de traidor, hecho que generó que el productor perdiera lo papeles. “Yo he firmado contratos 50/50, es muy común, es más eso es bastante justo. (Las críticas) yo me lo paso por el c***, vamos a decir la verdad, a mí tú me puedes insultar todo lo que tú quieras, a mí no me importa”, dijo.