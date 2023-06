Superman: David Corenswet será el nuevo Clark Kent y Rachel Brosnahan interpretará a Lois Lane

El casting llegó a su fin. El director de la película Superman, James Gun, ya tiene definidos a los actores que encarnarán a los protagonistas de la nueva versión de la cinta del superhéroe de las tiras cómicas.

Según reveló el portal Deadline, el actor David Corenswet (Pearl) y la actriz Rachel Brosnahan (La maravillosa Señora Maisel) fueron los elegidos por Gun y el productor Peter Safran para dar vida a Superman/Clark Kent y Lois Lane.

FUE UN INTENSO PROCESO

También informaron que ambos actores fueron seleccionados luego de un arduo proceso de prueba que incluyó a intérpretes como Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road), Tom Brittney (The Five) y Emma Mackey (Sex Education), entre otros que no quedaron seleccionados.

“Las pruebas se llevaron a cabo durante dos días con los hombres y los tres actores estuvieron completamente vestidos de Superman durante uno de los días. Fuentes cercanas a la situación dijeron que cada actor había cerrado acuerdos de prueba que expirarían después de dos semanas hábiles, por lo que claramente todas las partes querían que esto se resolviera antes de la posible huelga de actores que podría entrar en vigencia a la medianoche del 30 de junio”, agrega la publicación.