¡Al estilo Kardashian! Travis Barker y Kourtney anunciaron el sexo de su bebé

La mediática pareja de Kourtney Kardashian y Travis Barker, llevaban mucho tiempo queriendo ser padres, es por ello que recurrieron a la fecundación in vitro (FIV). Después que la empresaria anunciara en un concierto del baterista su embarazo, deciden anunciar el sexo del primer bebé que se encuentran esperando.

El vídeo muestra a Kourtney sentada en las piernas de su pareja Travis mientras se besan y él toca un redoble de tambores para crear expectación. Entonces, al fondo comienza a volar el confeti de color azul, dando a conocer que el bebé que esperan será un niño.

Para la pareja ha sido todo un proceso poder llegar a este punto. A través de su reality de plataforma streaming se reveló que fueron muchas las pruebas que resultaron negativas, pero Kourtney nunca se rindió, confiando en su fe: “Creo en lo que Dios nos tiene reservado, si es un bebé, lo cual nos encantaría, sucederá”, afirmó la modelo en la última temporada de “Keeping Up With The Kardashian”

FAMILIA NUMEROSA

Si bien es el primer hijo que tienen como pareja, ambos cuentan. La empresaria es madre de tres hijos: Penélope (10 años), Mason (13 años) y Reign (8 años). Por su parte, el baterista también es padre de tres hijos: Landon (19 años), Atiana (24 años) y Alabama (17 años).