Doña Peta sobre Ana Paula Consorte: no nos entendemos bien porque tenemos distintos idiomas

La madre del futbolista peruano, Paolo Guerrero, Petronila Gonzales mejor conocida como ‘Doña Peta’ habló acerca de su nuera Ana Paula Consorte y mencionó que no se entienden bien porque manejan diferentes idiomas.

“Todo bien, la chica me ha atendido bien. Hemos conversado, pero no me entiende mucho porque yo hablo portugués y yo hablo... no nos entendimos mucho”, señaló.

EL NUEVO ENGREIDO DE DOÑA PETA

Doña Peta no deja de derretirse por el último hijo que ha tenido Paolo con Ana Paula y lo comparó con el padre del ‘Depredador’, ya que tienen algunos rasgos faciales que los asemejan.

“Tiene los ojos azules como su abuelo. Lindo es, es un muñeco. Es mi último nieto, los demás están grandes”, declaró.

Finalmente, la madre de Paolo reveló que le gustaría que su hijo y la brasileña se casen en los próximos meses y así conformen una familia.