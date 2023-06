“Ricky Ricón” en la vida real: estudiante va a clases en helicóptero y redes sociales explotan

¡Cómo en la película! TikTok es una fuente inagotable de hechos insólitos captados en video y ésta no fue la excepción. Un estudiante sorprendió a sus compañeros de clase y maestros al asistir a la universidad en un helicóptero y además tener un mayordomo.

En el video compartido en la red social china, se puede apreciar como uno de los alumnos que creía que tenía el mejor auto entre todos los chicos de la universidad, se dio cuenta que uno de sus compañeros llegaba a la casa de estudios en su helicóptero.

USUARIOS OPINARON

Por su parte, miles de internautas quedaron impresionados con los lujos del estudiante, pero eso no quedó allí, muchos se atrevieron a compararlo con el personaje “Ricky Ricón", mientras que otros usuarios consideraron que el joven debe ser alguien aplicado que acude a su universidad pese a tenerlo todo.