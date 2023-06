Chyno Miranda retoma su carrera musical con su tema ´La Nota´

Después de permanecer alejado de los micrófonos por dos años y estar abocado netamente a su salud, luego de sufrir una parálisis ocasionada por una secuela dejada por la COVID-19, el cantante venezolano, Chyno Miranda, sorprende a su público con su tema ´La Nota´, dado inicio a nuevo camino en su carrera musical.

“¡¡¡Lo logramos Venezuela!!! Gracias a todo mi equipo que trabajó día y noche sin parar. Bendiciónes. Gracias a Dios y a todos por sus oraciones, ¿ya escucharon La Nota? Los quiero ver”, fue el mensaje que colocó el cantante en un post de Instagram después de relanzar su canción.

Ante el gran anuncio de su regreso como solista, sus colegas de la industria musical felicitaron a través de comentarios y emoticones. “Pa encima” fue uno de los comentarios que realizó su excompañero, ́Nacho´. Figuras públicas como Brimar Méndez, Michel Gallero y Andreina Espino se sumaron a los mensajes de apoyo.

¿ES UNA NUEVA CANCIÓN?

El tema fue publicado hace tres años en YouTube y pertenece al álbum "Cariño Mío´; sin embargo, se presume que por los diversos problemas que aquejaron la vida del artista, no pudo tener la difusión y la acogida que se hubiese esperado. Este relanzamiento sería considerado el reinicio de su carrera musical.

“No somos amantes, no somos amigos, pero la nota que tú me das no se me quita no se me va”, forman parte de los versos de la canción.