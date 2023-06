One Direction: Liam Payne anuncia concierto para Lima en septiembre

El exintegrante de One Direction, Liam Payne (29), vendrá a Lima para cantar como solista en un concierto agendado para el 1 de septiembre en la Explanada del Monumental como parte de su tour latinoamericano.

El cantante británico alcanzó la fama internacional como miembro de la banda One Direction en 2010. Su éxito los hizo merecedores de diversos premios de la industria musical, uno de los clubs de fans acérrimos de su época y una numerosa cantidad de presentaciones en casi todo el mundo.

La boyband debutó en el 2014 en Lima y sus excompañeros Harry Styles y Luis Tomlinson ya han pisado el suelo limeño en meses anteriores.

Pese a la disolución de One Direction en 2015, Payne continuó desarrollando su carrera como solista y en 2019 lanzó el disco “LP1″. Hasta el momento se han registrado más de 23 millones de sus sencillos, y más de 3 millones de sus álbumes.

¿QUÉ CANCIONES TOCARÁ?

Se dice que dentro de su set list se encuentran sus mejores éxitos como Midnight, Polaroid, Drag me down, For You, Stack it up, Get low, Strip that down, Familiar, Bedroom floor, y Little things entre otros.