Keiko Fujimori descarta retomar su relación con Mark Vito: "Yo he decidido no seguir a Mark (en TikTok)”

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, rompió el silencio y habló por primera vez sobre su separación con Mark Vito, quién ha alcanzado gran popularidad en la plataforma de Tik Tok y es el padre de sus dos hijas.

Ante las especulaciones sobre los motivos de su divorcio afirmó que fue una decisión consensuada entre ambos y que los como amigos que son, se comprometen a ser unos padres responsables con sus hijas.

“Fue una decisión meditada y consensuada por ambos y por respeto a mis hijas no voy a hacer mayor comentario” dijo al Trome.

Sobre los polémicos videos de su ex pareja en Tik Tok y el cuestionamiento de si volvería o no,la excanditada fue enfática en que eso no se encuentra en sus planes. Además de mencionar que ha decidido no seguir a Mark en esa plataforma.

"Sí (estoy soltera). Yo no busco a nadie, tampoco descarto la posibilidad hacia el futuro. Yo no le cierro las puertas al amor (...) Yo he decidido no seguir a Mark (en redes sociales) para que no se generen especulaciones, porque a veces salen en las noticias ‘estas personas se siguen’. No, no, no, yo prefiero mantener mi distancia y le deseo mucha suerte... Descarto volver con él", dijo a Trome.

Mientras tanto Mark Vito suma más de 400 mil seguidores en Tik Tok y hasta el momento ha realizado diversas colaboraciones con personalidades mediáticas como Susy Díaz o Fabio Agostini.