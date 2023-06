Anuel AA no olvida a Karol G: estas con Feid, pero eres mía

El amorío entre Anuel AA y Karol G culminó hace un par de años, pero los fanáticos de esta pareja se dan cuenta aún que el puertorriqueño “babea” por la colombiana y que hasta ahora no la puede sacar de su corazón.

En medio de la presentación de los “Premios Tu Música Urbano”​​, evento que se realiza en su país, el cantante salió con un polo donde se observa una imagen de el y la ‘bichota’ cuando grabaron el sencillo “Secreto”, con una frase que llegará directo al corazón de la reguetonera. “Estás con Feid, pero sabes que eres mía”.

ANUEL NO OLVIDA A KAROL G

Esta fotografía que presentó en su indumentaria no ha sido la única indirecta para Karol G. Semanas atrás, el popular ‘bebecito’ público un video con muchos mensajes para la colombiana.

“Tú eres mi ex y tú me extrañas. ¿Por qué tú no me lo dices? Estamos aquí los dos perdiendo el tiempo por orgullosos. ¡Llámame!”, se observa en su publicación.

Como se sabe, la ‘bichota’ estaría iniciando un romance con Feid, mientras que Anuel AA está disfrutando su soltería después de terminar con ‘Yailin La Más Viral’.