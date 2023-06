Susy Díaz revela que está saliendo con un hombre de 33 años que vive cerca a su domicilio

La excongresista y uno de los personajes más queridos en el mundo de Chollywood, Susy Díaz reveló en una entrevista con el diario ‘El Trome’ que en estos momentos se encuentra saliendo con un hombre de 33 años.

Con palabras que la sonrojan, la exvedette calificó a esta persona como un “snack”, el cual conoce hace más de 10 años y recientemente se ha mudado cerca a su domicilio.

''No tengo tiempo para el amor, pero hay un chico que conozco hace 15 años y desde hace nueve me visita cuando se me da la gana. Se ha comprado un departamento cerca de mi casa para que llegue rápido por los techos ja, ja, ja'', declaró.

“COLAGENO” CELOSO

A pesar de que Susy Díaz revelara que no hay nada oficial entre ambos, su saliente misterioso le pidió explicaciones sobre los videos que grabó junto al exesposo de Keiko Fujimori, Mark Vito.

''Es soltero, no tiene hijos ni 'mochila', pero te cuento que hace poco me dijo 'seguro está saliendo con Mark Vito y por eso no me contestas (el celular)'. ¿Yo cuándo he salido con Mark? ¿Hay un video donde nos besado en la boca? Solo hicimos contenido para Tik Tok. Me escribió al Instagram para contactarme y yo contenta'', indicó.

Finalmente, la exparlamentaria manifestó que por el momento no quiere tener una relación con alguien ya que puede sufrir mucho y a su edad no está para llorar por alguien que no la valora.