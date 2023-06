Exclusivo: Monique Pardo cuenta la verdadera historia de su popular tema “Caramelo”

¿Quién no la ha tarareado o cantado al menos alguna vez? “Caramelo, caramelo, no me quites mi caramelo…”. Esta icónica canción forma parte de nuestra colorida cultura popular y en esta ocasión, es la propia Monique Pardo quién nos recibe en la intimidad de su hogar, en Lince y nos cuenta la historia que se esconde detrás de esta pegajosa letra.

Monique Pardo, exvedette y artista nacional, es una de las figuras de la farándula más queridas del Perú. Recientemente fue víctima de unos extorsionadores que le hicieron pasar un duro momento y pese a ello, no lograron quitarle la sonrisa del rostro.

UN DURO MOMENTO LA INSPIRÓ

En entrevista exclusiva para Panamericana Digital, contó que ella se encontraba en un momento muy difícil, su madre Rosa estaba atravesando momentos muy críticos, según cuenta ella, le pedía al señor que no le quite a su madre de su lado.

“No me quites a mi madre”, “no me quites mi caramelo”, es ese momento tan sentido el que causó la inspiración dentro de ella para crear la icónica canción. “Tócame como yo quiero y no me quites mi caramelo, yo le estaba implorando a Dios que no me quite a mi madre”, dijo Monique muy emocionada.

RECORDÓ A JUAN CARLOS FERRANDO

En otro momento de la entrevista, la exvedette brindó un profundo reconocimiento a Juan Carlos Ferrando y a su pareja Alfredo Caballero Rayter quien falleció el 14 de junio pasado. “Ellos son los responsables del éxito de Caramelo”.

Además, contó que Juan Carlos y Alfredo, fueron los que aportaron las ideas para la realización de su videoclip. “Ellos fueron a mi casa de Monterrico, cuando recién se había casado mi hija, ya allí grabamos”, recordó la artista.

Sin duda, Monique Pardo, pasará a la historia de nuestra cultura pop, como la desenfadada, sensual y coqueta artista que no solo brilla en las pantallas en cada presentación, sino también por su espíritu solidario.

