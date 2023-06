Perrito “cobrador” de bus causa sensación en redes sociales: “he venido a chambear con mi papá”

Por: Iker Hiuguay

Un perrito muy trabajador. Las redes sociales a diario nos sorprenden con videos de todo tipo y esta vez no es la excepción. Un perrito cobrador, sí, así como lo lee, cobrador de una coaster, ha enternecido a los internautas de TikTok quienes no han dudado en reaccionar ante el peculiar hecho.

En las imágenes se puede ver a un tierno cachorrito que cómodamente se asoma por el bolsillo del chaleco del cobrador de la unidad de transporte público que cubre la ruta entre San Bartolo y Lurín.

En entrevista con Panamericana Digital, la autora del video, Lili Lezcano, nos indicó que pudo captar la curiosa escena en uno de sus viajes, y no dudó en ponerle voz al cachorrito con las herramientas que ofrece la red social china.

“¡San Bartolo, San Bartolo!” se oye decir al perrito que, sin descuidar su labor sigue cobrando a los usuarios del bus. “Señorita, por favor su pasaje, ¿Es la primera vez que ves a un perro cobrador?, he venido a chambear con mi papá, dale el pasaje completo, por favor”, son las graciosas frases que se oyen en el video.

SON DOS PERRITOS

Según la usuaria que compartió las imágenes, no sería un solo cachorrito, sino dos, los que acompañan al cobrador de microbús durante su arduo trabajo. “Los pasajeros quedaron maravillados con los peluditos”, agregó.

Los internautas, no dudaron en comentar la escena. “Eso demuestra que no hay excusa para no cuidar a los peluditos”, “¡Pasaje completo o mordida!” “Ese cobrador es un papá luchón”, “Nooo, ¡los amo!”, fueron algunas de las reacciones que los usuarios y pet lovers escribieron.