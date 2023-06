Lucía de la Cruz sobre sus romances amorosos: "He tenido 148 novios"

A poco de cumplir 70 años de vida, la reconocida figura de la música criolla, Lucía de la Cruz, ha puesto hecho una revelación muy sorpresiva sobre su vida amorosa, dentro y fuera del medio de espectáculo. Sobre ello, señaló que ha tenido 148 novios, pero muy pocas relaciones serias y compromisos duraderos.

"En agosto voy a cumplir 70 años de edad y me siento llena de energía, con mucha vitalidad porque siempre me he rodeado de mucha juventud, de mucho amor. He tenido 148 novios, pero solo diez compromisos serios. Todas mis suegras, exsuegras y las que han querido serlo me tratan con mucho cariño", expresó la interpreté del criollismo.

Como se recuerda, la vida sentimental de Lucía de la Cruz se ha tornado como guion de novela, no solo por sus altos y bajos en sus relaciones, también por los escándalos que acapararon los medios de comunicación. El último matrimonio de la cantante criolla fue con el también ahora cantante Luisito Caycho.

¿EN QUÉ TRABAJA LUISITO CAYCHO?

El cantante Luisito Caycho regresó a España para seguir adelante con su vida, luego de haber viajado al Perú a visitar a sus familiares. El exesposo de Lucía de la Cruz según ha revelado que tiene varios negocios en la madre patria y uno de ellos es una orquesta de música, quien a través de sus redes sociales se promociona en diversos eventos en discotecas de España.