Gianella Rázuri cuenta su verdad tras ampay con el ‘Gato’ Cuba: “Quiero que esto pare”

Gianella Rázuri rompió su silencio en ‘Amor y Fuego’ y contó su verdad tras el ampay que protagonizó con Rodrigo ‘Gato’ Cuba, luego de confirmarse su separación con Ale Venturo.

La aspirante a ´Miss Perú´volvió a ser noticia después de que fuera ampayada por las cámaras de “Magaly TV, la firme” en una salida de noche con Rodrigo Cuba, en medio de la polémica por su separación con Ale Venturo. Ante esto, muchos seguidores y medios comenzaron a especular que quizás la razón de la ruptura se debía a una infidelidad por parte del futbolista con la modelo.

Rázuri entre lágrimas prosiguió a contar su versión en dónde afirma que solo mantiene una amistad con el jugador y que toda esta situación la ha afectado emocional y económicamente.

“Para mí no ha sido justo, no he hecho absolutamente nada, No han encontrado un ampay besándome o algo para que me empiecen a atacar y me he llevado la peor parte. En verdad quiero que esto pare, por favor”, manifestó.

Cuando el periodista de Willax le pregunta sobre qué pasó realmente entre los dos, la modelo señala que solo son amigos. Finalmente terminó haciendo mención a todo lo que había perdido a causa de esta polémica.

“Todo lo que he tenido que tolerar y todo lo que yo he perdido porque, porque he perdido contratos por esto. Entonces no me parece justo que quede mi imagen así”, expresó entre lágrimas.