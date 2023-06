Laura Bozzo revela que sufre de ansiedad y depresión

Luego de que se compartiera fotos de Laura Bozzo con algunos moretones en su rostro después de una fuerte caída, la conductora peruana que radica en México reveló que sufre de ataques de ansiedad y depresión.

Asimismo, Bozzo confesó que no le dio ningún tipo de vergüenza al compartir su estado de salud con las personas que la quieren por medio de las redes sociales.

“La situación acá es que yo tengo depresión y ataques de pánico. A veces me canso de que todas las redes es marcas, belleza, delgadez, dinero y dinero. Y me dije ‘me ha pasado esto’, porque sí tuve una crisis de ansiedad y me golpeé, entonces por qué no lo voy a publicar. ¿Por qué no? Quiero que la gente sepa que hay un ser humano que sufre, que pasa por cosas duras y que no siente vergüenza”, declaró.

Tras estas revelaciones, Laura Bozzo pidió a los medios de comunicación que no hagan un escándalo. De igual manera resalto que ella siempre habla con la verdad. “no soy una persona mentirosa, me he caracterizado por ser honesta”.

ANSIEDAD Y DEPRESIÓN LAS ENFERMEDADES DE ESTE SIGLO

La conductora calificó a la ansiedad y depresión como las enfermedades de este siglo y espera que confesión ayuda a otras personas a no quedarse callada y soliciten ayuda profesional para tratar esos males.

“La enfermedad del siglo 21 es esta, por eso quise empatizar con la gente y por eso quise conectar con la gente. Por eso fue básicamente y punto... Soy una guerrera. Me caigo, me voy al subsuelo y me levanto más grande que nunca. Bendiciones para todos”, sentenció.