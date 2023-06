Nicole Akari: Yahaira Plasencia nunca me devolvió unos aretes de diamante que le presté

Levantó polvo. Mediante una llamada telefónica, la asesora de imagen, Nicole Akari, reveló para un programa matutino, que le prestó unas joyas a Yahaira Plasencia, pero ésta no se las habría devuelto.

Según declaraciones de la experta en modas, las joyas en cuestión serían unos aretes de diamantes de una conocida marca, que ella le prestó a la salsera para que se presente en un programa cómico.

“Me regalaron unos aretes de una casa, ¡hermosos! Eran unos diamantes en forma de alas de ángel, eran una belleza. Yo los tenía en su caja. Ella se iba a JB, me acuerdo, vino a la casa con la hermana, yo la arreglé, ella ve el arete: ‘ay, qué lindos, préstamelos’”, dijo la especialista en imagen.

NUNCA LOS PUDO USAR

De acuerdo a declaraciones de Akari, ella le dijo a la cantante que ni siquiera los había usado, pero debido a tanta insistencia ella terminó cediendo.

“Yahaira, ni siquiera yo los he usado, ‘ay, no amiga, préstamelos’ y como se iba a ese canal, yo le dije que se los ponga y a la salida me los dé, nunca regresó a mi casa, nunca me devolvió el arete”, dijo.

En otro momento Nicole Akari mencionó que le pidió la intérprete de "Y le dije no" que le devuelva sus aretes y obtuvo como respuesta que no los tenía.

“Yahaira ¿y los aretes? Tú sabes lo que me dijo ‘ay, amiga, ya te los devolví’ Perdón, ¿cuándo me lo has devuelto si yo no te he visto la cara? ‘Ay, no amiga. ¿No te los he devuelto? Ay, qué raro, porque aquí en mi casa no están, ¿cómo eran? Ay, no amiga, búscalos bien. Yo también acá, voy a buscar porque no tengo nada’”, contó.