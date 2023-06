La 'Barbie combi': viaja en transporte ambientado con singular diseño rosa y se vuelve viral

El joven se mostró sorprendido al ver los peculiares colores del interior de una combi y no dudó en registrarlo. La escena es viral en TikTok.

Sin duda, las redes sociales a diario nos proporcionan imágenes y escenas curiosas e incluso difíciles de creer. Este es el caso de un vídeo publicado en redes sociales que trata sobre una combi muy particular que ha llamado la atención de miles de usuarios.

En el video se aprecia el momento en el que un joven decide tomar una combi en una concurrida calle de Lima. Lo que no imaginó al momento de subir es que este no sería un viaje ordinario.

En el video de TikTok, se puede ver la sorpresa del muchacho, tras percatarse del curioso diseño de Barbie en el interior del vehículo.

UN MUNDO ROSA

El vehículo de transporte público está tapizado en su interior con una brillante cuerina rosa y crema, ¡desde las paredes, el techo y hasta los asientos son rosa!.

Al ver esta escena el joven usuario ni dudó en comprar el vehículo con el mundo de Barbie. "POV: subes a la 'Barbie combi'", comentó el peruano en el clip viral.

REACCIONES NO SE HICIERON ESPERAR

El vídeo compartido en TikTok superó las 217 mil reproducciones en la plataforma china y cientos de usuario no tardaron en reaccionar ante la peculiar publicación.

"Ese es mi Perú, aquí uno nunca se aburre", "Quiero subir a ese bus, no importa dónde me lleve, esa experiencia lo vale", "Un día tranqui en la combi Barbie se le cayó una ventana y me asusté", "Perú, potencia mundial".

"Los peruanos somos bien random", "Me acordé de Victoria's Secret por un momento", "Díganme dónde la espero, quiero mi foto de la 'Barbie combi'", "¿La Barbie será la conductora de la combi?" son algunos de los comentarios de los internautas.