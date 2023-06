Duras críticas de Nadia Jémez contra Piqué: Faltas de respeto e infracciones de tránsito

La hija del ex jugador y entrenador de Paco Jémez, Nadia Jémez, ha compartido en sus redes sociales un episodio que vivió con la expareja de Shakira que le hizo perder su respeto.

El ex central del Barça ha sido blanco de duras críticas desde que se confirmó su separación con la cantante colombiana y su nueva relación con una joven llamada Clara Chía con quién ya cumpliría casi un año de estar juntos. Jémez no se quedó atrás en torno a las opiniones que tiene sobre el futbolista.

En un video de Tik Tok, mencionó que Piqué no le generaba ni confianza, ni respeto y relató cómo una vez lo acompañó como copiloto en su carro y vivió un atemorizante episodio. Al parecer Gerard cruzaba todos los semáforos al conducir y cuando un trabajador del área de estacionamiento le increpó su mal comportamiento, le respondió groseramente que se comprara un amigo.

“Una vez iba con él en el coche y le pareció super bien saltarse absolutamente todos los semáforos de la Diagonal. Además, entró a 100 y pico km/h de velocidad en un parking y entonces el señor del parking lo que hizo fue decirle ‘mira no puedes entrar así en el parking’. Piqué le contestó de una manera: ‘Sí, vale, genial. Cómprate un amigo’...Yo quería que me sacasen de ahí, no me lo podía creer”, relató.

POSTURA FRENTE A SU RUPTURA CON SHAKIRA

La joven española ha señalado que no siente confianza por Piqué y que no considera correcto lo que hizo con su familia, pero que a pesar de ello no le cae mal, solo no lo tiene como una figura de respeto.

“Si una persona que deja a su familia, se lía con una chavalita, que tendrá más o menos mi edad, y lo deja todo... A mí no me transmite confianza”, puntualizó.