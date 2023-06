Shakira y Lewis Hamilton lucen juntos y fans enloquecen con pequeño detalle

El último fin de semana Shakira y Lewis Hamilton se volvieron a ver y fue en el Autódromo de Catalunya que fue sede del Gran Premio de España de la Fórmula 1 por la séptima fecha de la temporada. El encuentro entre la interpreté del “Waka Waka” y el séptuple campeón mundial de F1 tuvo lugar en la ciudad de Barcelona.

Para muchos fue una sorpresa ver nuevamente a Shakira otra vez en Barcelona, después de su escandalosa separación de Gerard Piqué. Sin embargo, los fans alborotaron las redes sociales cuando la barranquillera compartió un rato junto a Hamilton y ambos aparecieron en una foto que publicó el cantante y compositor canadiense-sudanés Mustafa.

A pesar de ello, el piloto de 38 años de momento solo tendría una buena relación con la cantante de 46. “Con Hamilton son amigos desde hace tiempo, la gente no sabe cuántos amigos tiene Shakira y cuántos de ellos son famosos, se sorprenderían”, aclaró la fuente consultada por Vanitatis.

NECESITA UN LATINA

Lewis Hamilton, en medio de una conversación durante una reunión con su equipo de la Formula 1, en Barcelona, hablaron de la belleza de las mujeres latinas, tema con el que Lewis Hamilton coincidió y señaló que “I need to find myself a latina”, es decir que “necesito encontrar una latina para mí”. El video se ha compartido en redes sociales, donde los internautas aseguran que las palabras de Hamilton deben estar dirigidas a la cantante Shakira.