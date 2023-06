Gerard Piqué: Paula Manzanal asegura que jugador estuvo con tres de sus amigas cuando aún estaba con Shakira

Por partida triple. La controversia no suelta a Gerard Piqué, la modelo peruana Paula Manzanal confesó que, tres de sus amigas habrían tenido un romance clandestino con el exfutbolista.

En declaraciones a un programa matutino, la también influencer, mencionó que durante el tiempo que vivió en Barcelona, intentó tener un acercamiento profesional con el exfutbolista, pero quedó decepcionada al enterarse del affaire del crack.

De acuerdo a lo declarado por la ex chica reality, al menos tres de sus amigas amigas tuvieron un romance clandestino con Gerard Piqué. La presunta infidelidad ocurrió cuando aún no se había hecho público el fin de su relación con Shakira.

“Yo les confieso algo... Yo era súper fan de Piqué antes de que termine con Shakira. Yo me mudé a Barcelona y me moría por conocerlo, pero no con un interés romántico sino como fan, y me enteré que él había estado, por lo menos, con tres amigas mías”, declaró.