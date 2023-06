‘Clavito y su Chela’: cantante y su exesposa enfrentados por mix de canciones

¿Por qué serás así? Robert Muñoz más conocido como "Clavito" y su exesposa Pilar Astucuri se encuentran enfrentados debido a la propiedad de un mix de canciones que hiciera conocido el popular “Rey de la Carretera Central”.

Días atrás, el cantante de música tropical presentó su nuevo tema “Ya sé” y aprovechó para retomar su carrera musical. “Estoy retomando mi carrera musical, cumpliendo mi sueño, pues he empezado con los shows y he grabado un nuevo disco. Sabía que iba a ser difícil, pero nunca me di por vencido”, dijo el popular "Clavito".

LA CONTROVERSIA

A la par en que “Rey de la Carretera Central” se alista para lanzar su nuevo tema llamado “Por tu culpa”, su exesposa también lanzó el “Mix Chelita”, el cual contiene las mejores canciones de ‘Clavito’.

Esta nueva producción musical de la también conocida como “La Chelita de la Cumbia” no fue del agrado del cantante y de la empresa musical Latin Music Records que lo patrocina, por lo que le pidieron que retire el mix del YouTube.

RECORDÓ INFIDELIDAD

Tras el pedido de "Clavito", Pilar Astucuri emitió un comunicado confirmando que su expareja presentó un reclamo para que eliminen el videoclip en cuestión. “Clavito no quiere dar el permiso para que yo cante sus canciones, muchos artistas cantan sus temas, pero no quiere que yo lo haga. El mix es un extracto de mi carrera musical, él ya no está de moda, y además va a recibir regalías. No es que me estoy apropiando de sus temas”, declaró a Correo.

Astucuri, además no perdió la oportunidad de mencionar que fue ella la que dejó a “Clavito”, porque le fue infiel. “Es una persona egoísta, malo (...) y la música es para compartir”, puntualizó.

HIZO SUS DESCARGOS

Por su parte, el cantante de cumbia explicó que si afecta a sus intereses denunciará no solo a Pilar, sino a otros que han subido contenido con su nombre sin previa autorización. “Estamos haciendo prevalecer mis derechos como compositor y autor, no hay otros intereses detrás, es simplemente hacer respetar las obras registradas. No solo a ella hemos denunciado sino a Cumbia HD que hizo mal uso de mi obra”, dijo al medio local.

“Ella bailaba en la agrupación, ahora está usando por su conveniencia los temas, incluso usa mi frase: “desde mi Huancayo querido”. No me parece justo, ni profesional”, agregó Robert Muñoz.