Sueño se lo advirtió: “Cuto” Guadalupe confiesa que tuvo revelación antes que ampay salga en TV

Sigue dando que hablar. El ‘Cuto’ Guadalupe confesó durante una entrevista que soñó con el ampay que a su pareja antes de que se hiciera pública.

En otro momento de la entrevista dio detalles sobre la presunta infidelidad de su pareja con otro hombre, y reveló que ‘lo presentía’ antes que sucediera.

SUEÑOS PREMONITORIOS

“Estaba sintiendo muchas cosas, tenía revelaciones en mis sueños, presentía que iba a pasar algo. No sabía si me iba a morir, pero me daba miedo. Antes de esto, tuve un sueño, soñé que pasaba todo lo que ocurrió. Yo sabía que todo esto iba a pasar”, declaró el “Cuto”.

EL VIAJE MÁS LARGO DE SU VIDA

El exfutbolista también reveló que se encontraba en Chiclayo cuando le mostraron el video de la infidelidad que protagonizó su esposa, debido a esto decidió volver a Lima esa misma noche. “Sentí que ese viaje de vuelta fue el más largo de mi vida”, dijo.