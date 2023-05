‘Para ti’: Juan Luis Guerra dedica canción a Gian Marco y pide por su completa recuperación

El cantante dominicano dio un gran concierto en el estadio San Marcos y en el medio de su presentación se detuvo para dedicarle una canción al cantautor peruano Gian Marco Zignago quien se recupera de una operación por cáncer, que habría sido detectado a tiempo.

Juan Luis Guerra le dedicó la canción ‘Para ti’ y dio unas breves palabras de apoyo al artista por su delicada salud: “Tengo un amigo, a quien aprecio mucho. Y quiero cantarle, dedicarle este tema y decirle que el rey de reyes es sanador. Que para él no hay nada imposible”, aseguró frente a miles de fanáticos.

Muchos quedaron conmovidos por la letra del tema escogido por el artista porque destaca la grandeza de Dios: “Para ti no hay nada imposible, para ti / Para ti no hay mal ni tormentas, para ti / Ni problemas ni enfermedades, para ti / Para ti no hay nada imposible, para ti”.

LARGA AMISTAD

Gina Marco y Juan Luis Guerra tienen una amistad que data de hace varios años, así como su relación laboral. Ambos grabaron la canción ‘Dime dónde’, la cual es uno de los éxitos más reconocidos del cantante nacional. También han compartido escenario juntos en varias ocasiones, incluso en Lima.

Juan Luis Guerra regresó a Lima luego que el pasado mes de febrero su concierto fue cancelado por falta de garantías en el local donde se iba a realizar el encuentro (Arena 1 de Surco).

Con información de Infobae