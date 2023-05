Florcita Polo revela que encontró nuevamente el amor: “Diosito me mandó a un hombre maravilloso”

La heredera de Susy Díaz, Florcita Polo anunció públicamente que dejó su pasado atrás con Néstor Villanueva y ya tiene nueva pareja, quien es una persona muy trabajadora que la motiva a seguir adelante. No obstante, aclaró que prefiere mantenerlo alejado de las cámaras y del ojo público.

“Diosito me mandó un hombre maravilloso a mi vida (Luiggi Yarasca) y estoy feliz, no lo puedo ocultar. Además, ya han visto las imágenes y no voy a decir que estoy soltera cuando no lo es. Estoy feliz”, señaló la también empresaria a Trome.

Asimismo, dijo que la relación es significativa y valiosa para ella. Su decisión de mantenerlo alejado de la esfera pública busca preservar la estabilidad y la tranquilidad en su vida personal. Si embargo, remarcó que su nueva pareja no tiene problemas con la prensa y se encuentra en una gran etapa sentimental.

¿CÓMO LO CONOCIÓ?

Florcita Polo también dio detalles de cómo habría iniciado la relación con su nueva pareja. Según contó que el “Clic” con su nuevo príncipe habría sido durante una activación de eventos donde la contrataron para animar.

“Me cayó superbién. Es una persona muy trabajadora, le gusta salir adelante y me quiere mucho. Él me apoya y está siempre conmigo, no solo en los momentos buenos, también en los malos y eso es lo que se busca en una pareja”, enfatizó.