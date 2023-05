Kate Candela se alista para cantar en su cuarto aniversario con Maelo Ruiz

Celebra que tema "Mix Vallenato 1" supera los dos millones de vistas en YouTube. Salsera además afirma que en la guerra de la salsa está vigente y no tiene miedo a sus adversarios.

Kate Candela está feliz pues de forma orgánica y sin bombos ni platillos su ¨Mix Vallenatos 1¨ se ha posicionado en las redes sociales como el favorito del público y es que solo a semanas de su estreno, su tema alcanza más de dos millones de vistas en Youtube. La cantante se alista para celebrar su cuarto aniversario, el viernes 09 de junio en Arena Bar de Barranco junto a grandes figuras del espectáculo nacional y Maelo Ruiz con el que no descarta cantar un tema juntos. Las entradas están a la venta en Teleticket.

La cantante está muy agradecida con sus miles fánaticos pues a lo largo de su carrera se ha sabido ganar un nombre en el mercado de la salsa. ¨Son cuatro años y estoy agradecida por todo lo que he logrado. Con sus tropiezos como todo en la vida, pero muy feliz porque tengo un nombre bien ganado en el mercado. Hoy celebro que mis temas tengan una gran aceptación de forma orgánica en las plataformas digitales¨, sostiene la popular artista.

La felicidad no le cabe a Kate Candela pues los más de dos millones de vistas del ¨Mix Vallenatos 1¨, la animó para realizar una segunda versión con el ¨Mix Vallenatos 2¨, que ha logrado alcanzar el puesto 14 en tendencias de YouTube. Una versión de temas que son del agrado del público amante de la salsa. ¨Encontrarán temas como `Me vas a extrañar`, `Me sobran las palabras`, entre otros. El público responde muy bien y estoy agradecida porque siento que este aniversario será especial porque tengo una cartelera de lujo¨.

En este cuarto aniversario, la cantante tendrá a Yaharia Plasencia, Son Tentación, Lucía de la Cruz, Antonio Cartegena, Yahaira Plasencia, Maelo Ruiz, JP ¨Chamaco¨ , Haila, Jeison Manuel , Norlam, N Samble, en el escenario. Las entradas ya se pueden adquirir en Teleticket.