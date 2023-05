Monique Pardo arremete contra abogado de Susy Díaz: “¿De qué me voy a rectificar, animal?”

Como se recuerda, la pelirroja viene afrontando un difícil momento, luego que un grupo de extorsionadores han amenazado con atentar contra su vida si no les paga el dinero que solicitan.

Monique Pardo perdió los papeles mientras se encontraba en un enlace en vivo con ‘Préndete’ para hablar de las llamadas de extorsión que viene recibiendo y en las que le exige un millón de dólares para no acabar con su vida.

La entrevista transcurría normalmente, hasta que Kurt Villavicencio le dio pase al abogado de Susy Díaz para desmentir que la exrubia le haya dado el número de Monique Pardo a los delincuentes. Esto luego de que los extorsionadores aseguraran que la exvedette cedió el número de la intérprete de 'No me quites mi caramelo'.

La aparición de la defensa legal de la excongresista para pedir que Monique se rectifique hizo que la pelirroja estallara y arremetiera contra él: “¿De qué me voy a rectificar, animal? Si yo no he mencionado el nombre de esa mujer para nada”, le dijo al abogado Ysrael Castillo.

"Ellos han afirmado (los extorsionadores) que quien los manda es la señora, yo no he dicho nada", agregó.

Kurt intentó apaciguar la molestia de Pardo, y le preguntó más sobre el caso, pero ella ya se encontraba bastante disgustada por la presencia de Castillo, por lo que cortó la entrevista abruptamente.