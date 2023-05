Los 9 mitos más famosos sobre los casinos online

Si quieres conocer los 9 mitos más famosos sobre los casinos online, debes leer este artículo. Hay muchos mitos y, generalmente, no hay una respuesta sincera al respecto en Internet. Por lo tanto, en Vulkan Vegas código promocional se analizará detenidamente este tema para ayudar a todos los usuarios. Después de leer este artículo te será más fácil decidir qué creer.

Concretamente, aquí se hablará de mitos como "los casinos online son ilegales" y "solo benefician a los apuestan mucho dinero". Son muchas las ideas negativas respecto a la industria, por lo que se hace necesario analizar estos mitos y saber si son verdaderos o falsos. Tal vez alguna vez has pensado en uno de estos mitos famosos.

A continuación, se presentan los 9 mitos más famosos sobre casinos online.

Todos los juegos solo dependen del azar

Muchas personas piensan que los juegos de los casinos online solo dependen de la suerte, pero, después de trabajar varios años en casinos online, se puede asegurar que esto no es cierto. Sin embargo, puede que haya algún casino ilegal en el que los juegos solo dependan del azar.

La buena noticia es que en casinos online como Vulkan Vegas no sucede esto, ya que poseen juegos de azar que combinan la estrategia, habilidad y destreza del jugador.

El botón de giro automático genera más ganancias

Definitivamente, el botón de giro automático de una tragamonedas virtual solo sirve para agilizar el juego y obtener más rápido los resultados. No están creados para generar mayores ganancias que si haces las tiradas manualmente. Esto es porque cada tragamoneda debe cumplir con requisitos legales de programación para ser aprobados por las autoridades nacionales o internacionales de casinos en línea.

Solo benefician a los que apuestan mucho dinero

¿Debes ser un miembro VIP para obtener beneficios o tienes que apostar la cantidad máxima de dinero para ganar en los casinos online? La respuesta es sencilla: No, porque, por ejemplo, el casino Vulkan Vegas ofrece juegos seguros para todos los jugadores, incluyendo los que apuestan poco dinero.

De hecho, el casino Vulkan Vegas Perú ofrece un código promocional con bono de bienvenida, sin importar si vas a apostar 10$ o 5.000$.

¿Los casinos online no pagan?

Este mito de casinos online es falso, ya que en realidad sí pagan. Incluso, los usuarios que han ganado grandes sumas de dinero han recibido sus ganancias directamente en la cuenta que acordó con el operador. Sin embargo, el dinero puede tardar unas horas en llegar, pero esto no depende solo del casino online, sino también del monto a recibir y la entidad intermediaria utilizada (banco o billetera electrónica).

Los casinos online son ilegales

Aunque hay casinos online que no cumplen con regulaciones de autoridades nacionales o internacionales, los casinos reconocidos como Vulkan Vegas poseen licencias para poder operar en Internet. Se trata de licencias confiables de Curaçao eGaming, Gambling Commission y MGA. Antes de apostar en un casino en línea revisa esta información.

Los juegos están amañados

Los proveedores de software reconocidos para casinos online cumplen con requisitos legales antes de publicar los juegos en el casino online. Por lo tanto, no pueden existir juegos amañados o con trucos para que no ganes. Por suerte, muchos casinos trabajan con juegos de proveedores famosos seguros como NetEnt, Play'n GO, Yggdrasil, EvoPlay, Quickspin, etc. De este modo, no encontrarás juegos amañados en sus páginas.

Son inseguros para hacer depósitos

Un mito muy famoso es que los casinos online son inseguros para hacer depósitos, por ejemplo, pagar con tarjetas de crédito/débito o transferir de un banco. Sin embargo, no es cierto, ya que las páginas de los casinos online con licencias cuentan con certificados SSL y, en algunos casos, poseen colaboración con empresas terceras especializadas en la seguridad de las transacciones online.

Los juegos se bloquean cuando el jugador gana

Un juego se puede bloquear, sí, es algo que en realidad le ha sucedido a algunos usuarios. No obstante, cuando el problema ha sido por parte de un juego o la página del casino online, el operador se hace responsable y devuelve el dinero que has invertido o restaura los valores de la partida. De cualquier forma, puedes jugar en páginas donde ofrecen juegos de proveedores de software confiables y experimentados que no se atasquen.

Es posible contar cartas en los juegos online

Este mito está relacionado con el Póker y Blackjack, pero es completamente falso. Las cartas se barajan correctamente y la casa no tiene la posibilidad de contarlas en ningún momento. Si un casino online hace esto, probablemente, será sancionado por la ley o las autoridades que lo regulan.

En conclusión, todos estos temas son mitos que le generan cierto miedo al jugador, pero no deberías creerlos. Por cierto, en Internet hay diversos casinos legales con más de 2000 juegos divertidos, tragamonedas, ruletas y blackjack, así que tienes miles de opciones para elegir.