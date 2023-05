'Una vedette en el Congreso': Conozca a la actriz que interpretará a Susy Díaz en nueva película

La actriz Alicia Mercado fue elegida para interpretar a Susy Díaz en la película 'Susy: una vedette en el Congreso', que se estrenará el próximo 26 de octubre. Tras pasar por un riguroso casting, la actriz empezó a grabar sus primeras escenas.

Para interpretar a una Susy de 29 años, edad en que la rubia llegó al Parlamento, Alicia tuvo que someterse a un cambio radical de look, como teñirse el cabello y ponerse extensiones.

"Estoy muy emocionada de dar vida a Susy, ella es un personaje muy querido por el Perú y ahora que estoy conociendo más de cerca su vida me doy cuenta que es una mujer muy inteligente, no cualquiera llega tan lejos como ella", dijo la artista en un comunicado.

"Lo que hago es interpretarla, no imitarla ni copiarla. El cambio para su personaje ha sido radical, quise pintarme el cabello tal cual, porque no había pelucas de ese color, lo que quiero es que el personaje se va lo más real posible y a Susy le ha gustado mucho", añadió.

El elenco de la película también está conformado por Miluska Eskenazi, Carlos Casella, Carlos Victoria y Fernando Pasco. La comedia cinematográfica es dirigida por Liliana Álvarez y producida por Ibeth Pilco.

Recientemente, Díaz y Mercado se juntaron en para grabar algunas escenas. La excongresista dio detalles de sus sensaciones sobre el encuentro con la actriz que dará vida a ‘Chuchi’ en el filme de SYN Entertainment. Según la productora, el fin del rodaje está previsto para el 3 de junio.

“En esa época me veía como ella. Mira, me teñí el cabello de negro porque me dijeron que me veo más chibola, entonces me quedo con el negro encima”, dijo la ahora exrubia a diario El Trome.

¿QUIÉN ES ALICIA MERCADO?

De nacionalidad peruana y francesa, Alicia Mercado, es una joven artista de 26 años, quien ha participado en distintas producciones cinematográficas como 'Sebastiana: la maldición', 'Papá x tres', 'Papá YouTuber', 'Utopía', 'Cuenta conmigo' y 'Poseídas'.

En la pantalla chica, la actriz trabajó en 'La otra orilla', 'Auténticas', 'De vuelta al barrio', 'Entre memes', 'Popap', 'Hazlo en casa', 'Al fondo hay sitio', 'Tú decides' y 'YUPS'.