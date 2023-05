Arcángel en Lima: reggaetonero le responde a la Policía Nacional por intervenirlo

El cantante de reggaetón, Arcángel, se pronunció luego de ser intervenido por la Policía Nacional del Perú en medio de un operativo. Austin Agustín Santos, nombre real del reggaetonero, pasó un incómodo momento tras ser detenido a horas de presentarse este sábado 20 de mayo en el Estadio de San Marcos.

El video de la intervención no tardó en viralizarse y logró el rechazo de muchos fanáticos hacia el accionar de la policía. Mientras algunos lamentaron el mal momento que se le hizo pasar a uno de los máximos exponentes de la música urbana, otros indicaron que solo estaban haciendo su trabajo.

¿QUÉ DIJO?

Arcángel se refirió al respecto durante su show en el Reggaetón Lima Festival 2023. Bastante tranquilo, el artista indicó que entiende la labor de las autoridades y que nada haría que deje de querer al Perú.

“Yo la paso bien cada vez que piso este país, me lo pueden hacer la próxima vez (la detención), que como quiera la voy a pasar cabrón. No tengo problema. Me pueden revisar todas las veces que quieran. Gracias Perú por quererme”, señaló, logrando emoción a su público.

“Si pensaban que subiendo la noticia me iban a joder. No, no, no. A un artista como yo, usted no jode su imagen porque yo soy del barrio. Yo vengo del bajo mundo. Eso a mí no me jode. A mí me hacen eso hasta del lugar de donde yo vengo. Está todo bien. Así que un aplauso para la Policía del Perú. Está haciendo su trabajo. Qué bueno”, añadió el intérprete de "Aparentemente", quien logró aplausos y ovación de los presentes.

Habitualmente la PNP suele parar vehículos en varias partes de la capital para verificar que tenga todos los documentos correspondientes. En esta ocasión, las autoridades detuvieron a Austin Agustín Santos, sin imaginar que se trataría del reconocido artista urbano.