Lady Guillén habla sobre demanda de Melissa Paredes: “Es insignificante lo que pueda opinar”

Tras el retiro de la modelo Melissa Paredes de la conducción del programa “Prendete”, diversos medios de comunicación habían especulado que se debería a la demanda que presentó contra la presentadora, Lady Guillen, por lo que la conductora de Panamericana Televisión no dudó en referirse al caso.

“Para mí es insignificante lo que pueda opinar o decir cualquier persona sobre mi trabajo, no le tomo importancia (...) no tomo importancia a opiniones y tonterías que no me suman. Yo tengo clarísimo lo que realmente he querido en la vida, desde que me dieron la oportunidad de tener un programa de televisión”, contó Guillén a un medio local.

Asimismo, la presentadora sostuvo que no le prestaría atención a este tipo de situaciones, asegurando que no le gustaría mantenerse en este tipo de conflictos.

“No expongo mi vida privada, no tendría por qué estar respondiendo y mucho menos estresándome, es insignificante todo lo que haya pasado en ese tema. Yo sí quiero resaltar que el ser malagradecidos en la vida nos va a pasar factura”, finalizó.

MELISSA PAREDES

Como se recuerda, la controversial modelo, Melissa Paredes anunció que estaría iniciando una demanda contra Lady Guillén, acusandola de haber violado su intimidad.

“Como ciudadana tengo todo el derecho de hacer valer mis derechos y lo que yo creo que es lo correcto”, acotó Paredes.