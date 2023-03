Bruce Willis reaparece por primera vez tras ser diagnosticado con demencia

A través de sus redes sociales oficiales, el actor Bruce Willis reapareció por primera vez, luego que su familia diera a conocer que padecería de demencia frontotemporal, obligando a detener su carrera en las pantallas.

“Hoy es el cumpleaños de mi esposo. Empecé la mañana llorando, como pueden ver por mis ojos hinchados y mi nariz mocosa, creo que es importante que vean todos los lados de esto”, señaló Emma Heming, esposa del actor.

En las imágenes se puede observar a Bruce Willis emocionado de celebrar su cumpleaños número 68, al lado de su actual esposa, su ex pareja Demi Moore y sus hijos, sin embargo, algunos fans no habrían podido evitar manifestar el estado de deterioro con el que se le puede observar al actor.

“La gente siempre me dice: ‘Oh, eres tan fuerte, no sé cómo lo haces’. No tengo elección. Me gustaría tenerla. A veces, en nuestras vidas tenemos que ponernos manos a la obra y eso es lo que estoy haciendo, pero tengo momentos de tristeza todos los días, dolor todos los días. Y realmente lo estoy sintiendo hoy en su cumpleaños”, finalizó Heming.

SOBRE LA ENFERMEDAD

Según se sabe, la demencia frontotemporal suele provocar cambios en la manera de comunicarse, afectando la personalidad, emociones, teniendo una esperanza de vida de 10 años desde su diagnóstico, debido a que es considerada una enfermedad progresiva que empeora con el tiempo.

