Shirley Arica hizo una inesperada revelación sobre su vida íntima

La modelo no dejó nada a la imaginación y soltó un secreto muy bien guardado de su vida sexual en su programa de YouTube “Entragos”. En medio de la entrevista confesó que tuvo relaciones íntimas con un hombre en la vía pública.

“Yo he hecho el ‘delicioso’ en la vía pública. Magaly, no me grabaste”, dijo Shirley Arica dejando en shock a su invitado, el cantante Jonathan Rojas. “No sabes lo que te pierdes”, le dijo la joven madre al popular ‘Gato’.

AMORÍO CON LA ‘FOQUITA’ FARFÁN

La modelo también dijo, hace unos meses, que mantuvo una relación con el exfutbolista Jefferson Farfán. “Ya le he ido, pero ahora somos amigos (...) No, porque en la repetición no está el gusto. Es como si todos los días comiera cebiche, hay que variar de platos”, dijo sin tapujos la youtuber.

Con información de Ojo