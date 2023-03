Perro regresa a su casa en taxi tras haber desaparecido algunos días durante los huaicos

Una mujer se hizo viral en redes sociales, tras ser captada esperando que su perro bajara de un taxi, luego de haber desaparecido algunos días, durante las fuertes lluvias originadas por el Ciclón Yaku.

“Como cuando tu mamá está preocupada porque su hija perruna alias ‘La Vaca’ se desapareció 2 días en plena lluvia y luego llega bien feliz en el taxi que tomó para regresar a casa”, se puede leer en la publicación.

En las imágenes se puede observar como la ansiosa mujer se encuentra afuera de su vivienda, esperando que el taxi que transporta a su perro, se detenga, para poder regañar al can conocido como “La Vaca”.

Lejos de recibirla con emoción, la mujer no dudó en regañar a su perro por haber desaparecido durante 2 días.

“Sinvergüenza eres, ¿Qué haces tú en la calle?, vaya a la casa, sube”, gritó la mujer mientras el can se mostraba feliz de volver a su hogar.

SE HIZO VIRAL

Este video no tardó en volverse viral en redes sociales, contando con más de 230 mil “Me gusta”, y casi 3 millones de reproducciones, a pocas horas de haber sido publicado.

“La Vaca: Es mejor pedir perdón que pedir permiso”, “Con tal que no aparezca con su domingo siete”, “Su mamá molesta y ella llega contenta”, “La Vaca: lo comido y bailado no me lo quitan”, se puede leer en los comentarios.

¿QUÉ FUE LO QUE PASÓ?

Según contó la usuaria en Tiktok el perro conocido como “La vaca” desapareció durante 2 días, buscando el lugar donde trabaja el padre de la joven, quien no dudó en comunicarse con su familia, y pedirle un taxi para que transporte al can de regreso a su vivienda.