Anuel AA: Ex de Karol G se convierte en padre tras confirmar el final de su relación con Yailín

A través de un pronunciamiento en un conocido programa internacional, el cantante, Anuel AA, ex pareja de Karol G, confirmó que se habría convertido en padre, pocos días después de haber anunciado el final de su relación con la popular “Yailín”.

"Ya tengo hija dominicana, acaba de nacer ya y me siento dominicano también", señaló el cantante.

Por su parte, la madre del recién nacido bebe, conocida como “Yailín la más viral”, compartió un post en redes sociales, dejando un emotivo mensaje para su bebé recién nacida.

"¡Bienvenida al mundo, Cattleya, pequeña princesa! Desde el momento en que llegaste, nuestras vidas cambiaron para siempre. Eres una bendición, un regalo de Dios que nos ha llenado de amor y esperanza (...) Ansiosos de verte crecer fuerte y valiente, llena de amor y felicidad. Estamos emocionados por la aventura que es la vida, y estamos felices y agradecidos por vivirla contigo", escribió.

ESTÁN SEPARADOS

Como se recuerda, hace unos días, Anuel AA confirmó el final de su relación con Yailín, asegurando que mantendrían una relación cordial con la madre de su pequeña.

"No estoy con ella, pero es la madre de mi hija. Luchadora, sola desde pequeña, apoyenla, entiendan lo que les digo. Yo ya no estoy con ella pero sigue siendo la madre de mi hija", contó el ex de Karol G.