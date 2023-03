Laura Bozzo alborota redes tras usar sensuales bralettes

Fiel a su estilo, la conductora de TV Laura Bozzo volvió a sorprender a sus seguidores en redes sociales por las diminutas prendas con las que se lució en La Casa de los Famosos, pues no dudó en dejarse ver con sensuales bralettes.

De acuerdo a Bozzo, fue su propia hija Alejandra quien el recomendó usar la prenda sin saco para que el público pueda ver sus atributos, pero la conductora prefirió llevar el saco, aunque lo dejó abierto.

Como era de esperarse, las redes sociales no dejaron de comentar el atrevimiento de la “señora Bozzo”, algunos alabándola, otros criticando el nuevo look, sin embargo, la conductora dejó en claro que no le importaba ya que “le encanta que la ataquen”.

“Escándalo, soy un escándalo. Ya en camino para la cuarta gala de La Casa de los Famosos, ya me imagino las críticas. Horror, la momia sin ropa, me vale, me amo y me encanta que me ataquen. Nos vemos, no se lo pierdan”, escribió la polémica conductora de 70 años en sus redes.

BAILÓ EL ‘CHALLENGE’ DE SHAKIRA Y KAROL G

Pero además de estrenar un nuevo look, la “señorita Laura” también realizó el famoso challenge del famoso tema de las colombianas ‘Te quedé grande’, que ya se ha convertido en un éxito de las plataformas musicales y digitales, el cual compartió en su cuenta de TikTok con la descripción: “¿Que quiere volver? Chancla que tiro no la vuelvo a recoger ¡Desgraciado!”.