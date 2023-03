¡Gracias, Melissa Paredes! Así fue la despedida de la conductora de Préndete

Después de 2 meses en la conducción del Préndete, Melissa Paredes se despidió de las pantallas de Panamericana Televisión y agradeció a su público por la receptividad y el amor durante este tiempo.

"No quería llorar y saben lo fuerte que soy, muchas gracias a toda la producción de Préndete, agradezco porque desde el día 1 me han tratado increíble, me han tratado bonito, muchas gracias son un gran equipo y sigan para adelante", fueron las palabras de despedida de Melissa Paredes.

Sus compañeros Kurt Villavicencio y Karla Tarazona le entregaron un arreglo floral y le dirigieron emotivas palabras a Melissa Paredes que desde hoy deja la conducción de Préndete.

Como se recuerda, hace dos días, Melissa Paredes se pronunció sobre los rumores de su salida del programa y confirmó que dejará la conducción del programa. Ella explicó que su contrato termina este 10 de marzo y no será renovado.