Leslie Shaw rechaza participar en reality shows: “no me llamen para concursar, me tienen harta”

La conocida cantante Leslie Shaw confesó que no está interesada en participar en los reality shows, pues ahora está enfocada en hacer música. “Me llaman para concursar, pero yo les digo, no me llamen para concursar, ya me tienen harta, yo estoy en otras”, respondió la cantante al programa online del ‘Flaco’ Granda.

Comentó que ha recibido más de una invitación por parte del programa de baile de Gisela Valcárcel, pero tuvo que rechazarlas por sus aspiraciones profesionales.

Pero cuando se le consultó si aceptaría participar no como bailarina sino como jurado del conocido show, la cantante no se mostró muy convencida: “qué flojera, no la hago… Imagínate, peinarme maquillarme. No, yo soy artista, hago música (…) De jurado sí, puede ser, si estoy libre”, destacó siempre y cuando se ajusten a sus horarios.

¿QUÉ OPINA LA ARTISTA DE LOS REALITIES?

Al ser consultada por el periodista, Shaw confesó que estos programas de entretenimiento le ayudaron a tener más control frente a cámaras, pero no es algo que quiera retomar por ahora. “Disfruté del dinero que gané. Los reality me han ayudado a tener un poquito más de control de cámaras, conocer más gente, mayor exposición, pero no es que: ‘ay que lindo, qué emocionante’. Me arrepiento de muchas cosas, pero no me gusta hablar del pasado”, manifestó.

